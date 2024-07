Joogiveest leitud bakterid toovad Põlvamaal kaasa torustike puhastuse

Ettevõte rõhutab, et coli-laadsete bakterite puhul on terviseriski avaldumine vähetõenäoline. Kuna aga riskirühmi tuleb ettevaatusprintsiibist lähtuvalt enam kaitsta, rakendatakse nende puhul tavapärasest rangemaid meetmeid.

SOOVITUSED NAKATUMISE VÄLTIMISEKS

💧Keeta kraanivett enne tarvitamist vähemalt 10 minutit, kuni teostatakse torustike puhastus ja proovid kinnitavad vee ohutust.

💧Hoiduda kraanivee tarbimisest. Võimaluse korral kasutada pudelivett. Kätepesule lisaks on soovitatav kasutada desovahendit.

💧Nakatumise vältimiseks tasub ka nõude pesemisel kasutada keedetud vett. Nõudepesumasinaga nõusid pestes tuleb eelistada pika ja kuuma temperatuuriga programmi.

💧Hammaste pesul tuleb kasutada pudelivett või eelnevalt läbikeedetud kraanivett. Nakatumine toimub vee allaneelamisel.

💧Pesu pesemisel on nakatumise oht väga madal. Ettevaatusabinõuna tasub pesu pärast pesemist ka üle triikida.

💧Haigestumist põhjustab saastunud vee alla neelamine, mistõttu on oluline vältida vee sattumist suhu. Kraanivett tohib kasutada enda pesemiseks juhul, kui nahk on marrastusteta ja vigastusteta ning limaskestad on terved. Pikemat vannitamist hetkel siiski ette võtta pole soovitatav. Kui nahk on vigastatud, on soovitatav pesemisel kasutada keedetud vett. Ohtu kõhuprobleemide tekkeks pesemisel ei ole, kuid saastunud vee kasutamine vigastatud nahal võib nahaprobleeme süvendada.

💧Toidu valmistamisel tasub vältida kraanivee kasutamist. Ohutuse tagamiseks tuleb ka toiduvalmistamisel kasutada eelnevalt läbikeedetud vett.

💧Soovituslik on ka loomadele anda eelnevalt läbikeedetud kraanivett.

💧Kui kasutate elektriboilerit, tuleb see kõigepealt veest tühjendada. Edasi tuleb boiler vastavalt juhendile puhastada ja uuesti veega täita. Kuni veekvaliteedi normaliseerumiseni on soovitatav soojavee temperatuuri reguleerida 70 kraadi peale.

Allikas: AS Põlva Vesi