VIDEOLUGU Rõugesse kerkib 2,6 miljonit eurot maksev kauplus. Kas see end ka ära tasub?

«Meie usume Võrumaasse, me usume Võrumaa tulevikku ja meie lipukiri ütleb ka, et hoiame elu Võrumaal,» lausus VTÜ juhataja Andres Kõiv. «Elu saab läbi kaubanduse hoida ikkagi nii, et uuendad kauplusi. Kus on tulevikku ja usku, siis sinna teed ka uue kaupluse, nii nagu Rõugesse uue Coopi poe ehitamine seda ka näitab.»