Riik kaalub Koidula ja Luhamaa piiripunktide öist sulgemist

Rahandusminister Mart Võrklaev selgitas, et tänaseks on Venemaa ja Valgevenega piirnevaid maismaapiiripunkte sulgetud juba Soomes, Lätis ja Leedus. „See tähendab, et meie Koidula ja Luhamaa on kui „aken Euroopasse“, mille kaudu käib jätkuvalt Venemaa kaubavahetus Euroopaga, ent Eesti huvides ei ole idasuunalise kaubavahetuse soodustamine,“ märkis minister.