Kunstnik Birgit Kaleva: olen uhke, et olen Kanepist pärit

Birgit Kaleva on õppinud Tartu kunstikoolis stilistikat ja kõrgemas kunstikoolis Pallas fotograafiat. Pealinnas näitusel olev töö on aga kollaaž viie aasta jooksul Kanepi vallas asuvas pubis Temp ja Taar tehtud piltidest, kus naine ka töötab. Enda loomingut kirjeldab ta kui juhuslikkusest inspireeritud ja toorest, mis on korraga võigas ja veetlev ning külma- ja kuumavereline.