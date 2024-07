Vaatemängulisele päevale on registreerunud 20 meeskonda, 50 individuaaljooksjat ja 30 tandemjooksu.

Võistlustules on Eesti päästjad ning lisaks väliskülalised Lätist ja Leedust, kummastki kaheksa võistlejat. Et tegu on sõprusvõistlusega, siis mitmetes jooksudes moodustuvad meeskonnad mitme riigi peale kokku.