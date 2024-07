Ministriks saab Vladimir Svet

Läänemetsa sõnul tugevdab Vladimir Sveti liitumine sotsiaaldemokraatidega erakonna kasvamist juhtivaks vasaktsentristlikuks jõuks, mis on Eesti poliitmaastikul peamine paremerakondade tasakaalustaja. “Sotsiaaldemokraatide ülesanne ka uues valitsuses on seista tööinimeste toimetuleku, töökohtade eest ning regionaalse ebavõrdsuse vähendamise eest. Taristuministri positsioon on täpselt selline, kus Svet saab ära kasutada oma pikaajalist kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemust - see hõlmab endas kõiki transpordiga seotud teemasid, aga meile ka üliolulise elamupoliitika eest seismist. Mul on väga hea meel, et Vladimir Svet aitab meil seda kõike nüüd uues valitsuses ellu viia,” ütles erakonna juht.