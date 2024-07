Ukraina ansambel laulis Tõrvas tänutäheks osutatud abi eest

«Meil on heameel, et meie riigi jaoks raskel ajal saame siin laulda oma maa laule ja tutvustada oma kultuuri. Heameel on tunnetada ka igakülgset toetust,» rääkis vahetult pärast ülesastumist ansambli liige Julia Eysmont-Migey.

Peep Sarapiku laulu «Ta lendab mesipuu poole» selgeks õppida ei olnud ansamblil kuigi raske, sest see on sama meloodiline nagu on ka ukraina laulud. «Selle õppisime ruttu selgeks,» tähendas naine.

Eesti üldlaulu- ja tantsupeol pole ansambli liikmed käinud, kuid on «Mesipuud» ühendkooride esituses interneti vahendusel kuulanud. «Oleme õnnelikud, et saime laulda koos teie tuntud solistiga (Lenna Kuurmaga – M.M.). Nägime, et ka platsil olnud inimesed laulsid kaasa,» lausus Eysmont-Migey.

Tõrva on naise andmeil Baranovkat sõja esimestest päevadest väga palju aidanud – nii finantsiliselt kui materiaalselt. «Muu hulgas soetati generaator, mis hoiab üleval terve meie haigla elektrivarustust. Elektrit pole meil 8 -12 tundi päevas, haiglas aga on praegu ravil palju haavata saanud sõjaväelasi. Nii kui sõda algas, loovutas meie linn kolm autobussi armeele. Tõrva aitas neile asendust leida,» lausus ta.

Ansambel Eis on esinenud ka Poolas ja Leedus ning kahel korral Prantsusmaal. «Igal pool laulame ukraina rahvalaule erinevas töötluses,» sõnas Julia Eysmont-Migey.