Reformierakonda kuuluv Kristen Michal ütles Riigikogu ees, et küsimusi, mida lahendada, on loodava valitsuse ees väga palju, ent neist peamine on kindlustunde tagasiandmine Eesti inimestele ning meie liitlastele ja partneritele.

Tema sõnul on meie kindlustunnet räsinud mitmed kriisid, kõige teravamalt julm vallutussõda meie külje all. «Julgeolek, Eesti majandus ja meie inimeste toimetulek on saanud pihta. Koos sellega ka riigi rahanduslik käekäik. Selgeks on saanud, et viimasel kümnendil oleme jätnud ise palju otsuseid tegemata. On nagu on, aga keegi peab asjad korda tegema,» ütles ta. «Kunagi suutsime riigina teha otsuseid, mida oli vaja, vahepeal aga neid, mis olid mugavad. Nüüd peame taas tegema neid, mida vaja.»