Antsla vallas Kuldre külas kukkus laupäeval veidi pärast kella nelja pärastlõunal elektriliinile puu. Liin puu raskuse all teadaolevalt ei murdunud, küll aga vajus see maadligi. Seetõttu ohustas see teel liiklevaid autosid. Eriti ohtlik oli liin kõrgematele sõiukitele.