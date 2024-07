Eesti testib uudset ohust teavitamise süsteemi

Eesmärk on selgitada välja, kas kõrgete mastide 5G tehnoloogial põhinev meediaedastus sobib ohuteavituse edastamiseks. Kui testimine läheb edukalt, saaks selle tehnoloogia abil märkimisväärselt tõhustada Eesti riikliku ohuteavituse süsteemi toimepidevust, täpsust ja kiire alarmeerimise võimekust. Sellist lahendust ei ole veel kusagil maailmas kasutusel. Kui tehnoloogia testimine õnnestub, on sellel pilootprojektil ka suur ekspordipotentsiaal.

Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul on riigile ohu korral elanike kiire teavitamine võtmetähtsusega. «Elanikkonnakaitse seisukohalt on äärmiselt oluline, et ohuteavitust oleks võimalik teha erinevate taristute kaudu,» lisas ta.