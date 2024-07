Marko Pomerants: vesi pole konjak, mille hind peaks märgatavalt erinema

Kraanivesi on üldjoontes ikka ühesugune, sõltumata piirkonnast. Õige on küll see, et pingutus selle vee kraani saamiseks on piirkonniti erinev, aga kas see on ka piisav põhjus suurte hinnakääride aktsepteerimiseks? Või peaks riik astuma samme, et see hinnalõhe väheneks ja nii, et see ei tähendaks ebaefektiivse vee-ettevõtluse kinnimaksmist toimetulekutoetuste kaudu.