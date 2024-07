Jaan Rapp: ikka, ikka võimu poole

Võim tagati toona oma võimete parimal moel ärakasutamise ja eksponeerimisega. Reeglina said parimatest küttidest ka hõimupealikud. Hiljem hakkas aga toore jõu kõrval üha enam vaja minema kohati lausa halastamatut kavalust, et võimule saada ja seal püsida. Mingil perioodil olid troonil need, kes vastaseid edukalt kõrvaldada oskasid. Nii palju siis 16. sajandi Itaalia poliitiline mõtleja Niccolò Machiavelli teesist, et võimule peaks olema võimalik saada oma vooruste kaudu.