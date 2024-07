Tanel Visnap täiendas oma medalikollektsiooni MM-hõbedaga

Natuke kahju on tal enda sõnul selle üle, et viimased 30-40 meetrit ei suutnud ta hoida jooksu kerge ja lõdvana. «Lasin ameeriklase mööda, kelle hooaja mark on 20,70. Kuus järjestikkust võistluspäeva jätsid oma jälje, aga olen õnnelik, et pärast 100 meetri katastroofi suutsin kahe medaliga võistluse kokkuvõttes natukene päästa,» kommenteeris Visnap.