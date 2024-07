VIDEOLUGU «Verd, seksi ja kaklust». Suveteater toob linnusemurule keskaegse krimiloo vihjetega voodielule

«Proovid lähevad kenasti. Eelkõige sellepärast, et näitlejad on oma rollide tekstid omandanud ja Eesti ilm on meile väga hästi vastu tulnud – oleme saanud siin pikki päevi teha,» rääkis lavastaja Tarmo Tagamets esmaspäevase läbimängu eel.

«Tänu sellele ka, et siinsamas Vastseliina piiskopilinnuses on väga hea vastuvõtt. Me naudime ja suure töö kõrval saame ka puhata. Kurta ei saa. Mõni päev on veel esietenduseni, aga arvan, et oleme õigel teel.»