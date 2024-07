Lutsu küla juurtega kunstniku näitus on inspireeritud suguvõsa legendist, mis räägib pühast puust. Spetsiaalselt näituse tarbeks rajati Prantso talu aita galerii Tobreluts.

Lutsu külas, kust suguvõsa pärineb, kõrgus sajandeid püha puu – võimas kadakas. Kuna sugupuul on kaks tüve – Lutsu Jüri ja Lutsu Paabu järglased – sai kaheharulisest puust suguvõsa sümbol. Mäletatakse, et suurte pühade puhul oli see puu veel 1950. aastatel värviliste lintidega ehitud. Kadakas oli ligikaudu poolemeetrise tüveümbermõõduga ja kümne meetri kõrgune looduskaitsealune puu, mis kuivas ära 1980. aastatel. 2019. aastal istutati Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastamise mälestuseks ja Tobrelutsu perekonnanime 200. aastapäeva tähistamiseks külla uus kadakas.