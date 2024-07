58% Eesti meeste toidusedel jätab soovida

Kuigi ennetatavate surmade hulk on Eestis kümnendiga langenud 12%, on see ELi keskmisega võrreldes 1,5 korda suurem. Südame-veresoonkonnahaigused ning vähk on Eestis peamised surmapõhjused. Sealjuures on ülekaalu ja rasvumisega seotud tervisekaotus, samuti sellega kaasnev majanduslik kulu üha teravam probleem.