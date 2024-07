«Avatud talude päev on nagu laulupidu – seda teavad ja armastavad sama paljud eestimaalased ning väga suur osa meist on sellest südantsoojendavast üritusest osa saanud,» rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. «See, et taludesse jõuab nii palju inimesi, näitab, et ka linnainimeste side maaga on tugev ja huvi seal toimuva vastu suur. Nagu laulupeol liigub hea energia lauljate ja publiku vahel, tunnevad avatud talude päeval ühesolemisest rõõmu talude eestvedajad ja külalised.»