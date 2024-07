Ilm lubas sel suvel alustada viljalõikusega tavalisest varem

Põllumeeste ühistu Kevili taimekaitsespetsialist ja Võru vallas asuva Kängsepa talu peremees Meelis Värnik rääkis, et tänavu alustati Lõuna-Eestis saagikoristusega nädal kuni poolteist tavapärasest varem. «Kui taliotra hakatakse lõikama tavaliselt juuli keskel või pisut hiljem, siis praegu on mõnel põllumehel see juba äragi kuivatatud. Veel üllatavam on, et ka nisu on koristusküps ja Lõuna-Eestis on mõned varajased sordid juba lõigatud.»