Elina Kivinukk: hetki tuleb osata alles hoida

Käes on puhkusteperiood, kus Eestis on kokku lepitud, et kirjadele võib mitte vastata, telefonile mitte reageerida ja teavitusi mitte märgata. Pigem on päevaplaanis suveteatri külastamine, grilliõhtu sõpradega, mõnel muruniitminegi. Allpool jagan paari soovitust, kuidas puhkust enda jaoks paremini mõtestada – ja seda piltidena.