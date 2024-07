Tomi Saluveer: 17 päeva vaheldust argimuredele

Eesti on iseseisva riigina olümpialt kogunud 44 medalit. Seda on rohkem kui maailma suurima rahvaarvuga riigil Indial, mille 1,4 miljardit ületab Eesti rahvaarvu tuhat korda. Indial on olümpialt saadud 35 medalit. Aga Bangladeshil, mis on rahvaarvult maailma kaheksas riik 170 miljoni inimesega, pole ühtegi medalit. Oleme rahvaarvult Ekvatoriaal-Guinea ja Ida-Timori vahel alles 151. kohal, kuid olümpiamedalite arvult 46. positsioonil. Eestil on rohkem medaleid ka oma Balti naabritest: Lätil on neid 31 ja Leedul 26.