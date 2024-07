Noortelaagri üks korraldajaid, päästeameti päästetöö osakonna juhi Viktor Saaremetsa sõnul on tänavuse laagri läbivad teemad elanikkonnakaitse ja vaimne tervis. „Tänapäevases heitlikus maailmas on vaja kriisis hakkamasaamist ja ellujäämisoskusi õpetada lastele ja noortele juba varakult. Üks parimaid viise on teha seda turvalises keskkonnas ja mänguliselt. Ilm on suurepärane, kõigil silmad säravad ja suud naeravad,“ sõnas ta.