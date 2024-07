Tavapärasest kõrgemad toetusmäärad on seotud uudse lahendusega kortermaja remondiks – see on tehaseline rekonstrueerimine. Tegu on ülekaalukalt kõige kiirema ning kõige vähem elamu elanike rahu häiriva remondiviisiga. Võrreldes tavapärase platsiehitusmeetodiga säästab tehaselise elemendiga rekonstrueerimine tellijale aega umbes kuus kuud.