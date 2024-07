GALERII Võru kunagisse politseimajja rajati külaliskorterid ja söögikoht

«Freinholdi Maja on väljast sisuliselt valmis, jäänud on vaid mõned pisitööd,» kinnitas Freinholdi Maja OÜ juhatuse liige Ainar Needo ning tõdes, et enne maja esmakordset avamist on viimastel päevadel olnud omajagu jooksmist ja korraldamist.