Valgemetsas näeb Eestisse kolinud šotlase loomingut

«Teadsime, et Mark on aastaid joonistanud sahtlisse, aga näitust pole ta kunagi teinud – küll on oma loomingut jaganud ühismeedias. Mõtlesimegi, et oleks huvitav tema teoseid tutvustada just sellises kohas, mis ei ole Tallinn ega Tartu. Pealegi on siinses keskkonnas näitust julgem teha. Ta natuke mõtles ja ütles siis: «Teeme ära!»,» rääkis Villem Jahu.