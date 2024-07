Merike Tigas: Uma Pido on teekond

Merike Tigas on äsja vastu võtnud Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna.

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna neljapäeval vastu võtnud Merike Tigast on jätkunud mitmele poole – nii Uma Pido ja Mooste Elohelü korraldama kui ka folklooriansamblit Käokirjas juhendama. Tigas on koostanud ka raamatu «Käokiräs», kuhu on koondatud Vana-Võromaa ühe paikkonna – Põlva kihelkonna ja selle lähiümbruse pärimus.