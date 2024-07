Wagenkülli võlupark jõuab peagi Islandi televisiooni

Filmi kangelane on nelja-aastane tüdruk Ísey Ava, kelle isa on eestlane Rünno Allikivi ja ema islandlanna Melkorka S. Magnúsdóttir. Filmi mõte on näidata segaperest pärit lapse suve nii Eestis kui ka Islandil. Filmimise käigus külastab Ava mitmid Eesti paiku ja veedab aega siinsete sugulastega.