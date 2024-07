Minister andis tõuke Veziko ja Padari koostööle

Nagu Veziko Raadio Elmari hommikuprogrammis selgitas, sai nendevaheline töösuhe alguse tema laulust «Viirastused». «Kirjutasin laulu, käisin sellega televisioonis esinemas ja siis meie tänane kultuuriminister arvas, et see on nii halvasti esitatud, et peaks keegi teine veel laulma tulema. Helistasingi Gerlile, sest ta on palju parem laulja kui mina,» selgitas Veziko.