Elu nagu maali sees – Võrumaa kauneim kodu tuleb kui pintsli alt

All orus kividel suliseva Koreli oja serval seisatades kipub ka aeg korraks tarduma. See nõlvale laotunud koduaed võinuks sajand tagasi siinsamas üle tee Kasaritsa järve* maalinud Konrad Mägis tekitada tunde, et ta on mingi nõidusega sattunud hoopis Capri saarele Vahemeres. Silm puhkab ja meel jäädvustab impressiooni. See siin ongi Võru maakonna kauneim kodu aastal 2024.