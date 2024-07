Eesti inimesed on järelmaksude usku

58% uuringus osalenud laenuvõtjaist vastas, et on viimase kahe aasta jooksul kasutanud kulutuste katmiseks järelmaksu, 39% pidas mõistlikuks võtta aga väike- või tarbimislaenu.

«Kuigi järelmaks on Eestis väga levinud, on reeglina tegemist ühe kalleima rahastamise võimalusega, mida turult leida võib,» kommenteeris Rahapood.ee arendusjuht Tanel Lassik. «On üsna tavaline, et järelmaksu puhul arvestatakse intressi kogu järelmaksu perioodi vältel järelmaksu algsummalt ning kui inimene maksab ajapikku krediidi põhiosa tagasi, siis intressimaksed ei vähene. Kahjuks jäävad inimestel sellised nüansid krediidilepingut sõlmides tihti märkamata.»