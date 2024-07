GALERII Roosifestival andis ideid ja julgust ka koduaias roose kasvatada

Mõisaproua Ülle Pillaroo sõnul külastavad paljud ajaloolises hoones kooliajaloo tube ja otsivad fotodelt tuttavaid nägusid. «Hiljem nad tänavad, et pilte näha said. Kui meie ei oleks teinud kooliga seotud väljapanekut, siis võib-olla oleks osa mälestustest jäljetult kaduma läinud.»

Mõisaprouadest õdedel Marje Liigusel ja Ülle Pillarool on kolm tunnet, mida mõisahoones olles tajuvad. «Esimene mälestus on sellest ajast, kui koos vanematega 1951. aastal siia kolisime. Mina olin siis veel kodune laps ja Marje läks teise klassi. Teine emotsioon seoses mõisaga tekkis meil hiljem, kui siin õpetajatena töötasime. Kolmas tunne on praegune ja see pole võrreldav kahe eelmisega,» selgitas Pillaroo.