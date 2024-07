Elektriseadmetest saab alguse palju tulekahjusid

Ka päästeameti statistika kinnitab, et elektriseadmetest alguse saanud põlengud ei ole kahjuks midagi haruldast. Näiteks sai mullu elektriseadme rikkest või valest kasutamisest alguse ligi seitsekümmend tulekahju.

«Elektriseadmetest saab igal aastal alguse väga palju tulekahjusid ja oleme reageerinud pliidist, pesumasinast, rösterist, veekeedukannust, televiisorist, nutitelefonist, arvutist ja muudest kodudes levinud seadmetest alguse saanud tulekahjudele,» tõi G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala näiteid. Põhjuseid on erinevaid, rike elektrisüsteemis või masinate mitte kõige õigem kasutamine, kuid mõnikord ühendatakse liiga palju seadmeid pikendusjuhtmesse või on juhtmed katki.

Üheks traagiliseks näiteks on põleng eelmisel talvel. Suvilat külastati harva ning ainus vooluvõrgus olev seade oli külmkapp. Päästeliidu andmetel töötas külmik ööpäevaringselt niiskes ja külmas, samas polnud selle ümber jäetud piisavalt vaba ruumi ning ühel päeval oli kümme aastat vana masin tules ja süütas ka suvila.

Kui pikk on külmiku eluiga?

«Kui külmikut regulaarselt hooldada, võib ühe korraliku külmiku eluiga olla kümme kuni kakskümmend aastat,» rääkis Valdmets. Lisaks tavahooldusele soovitab ta ka tehnilist hooldust, mida teostab hooldustehnik, kui külmikul peaks ilmnema mõni tõsisem viga. Rohelist mõtteviisi pooldav Valdmets rõhutab, et hooldus on oluline nii seadme pikaealisuse kui ka ohutuse seisukohalt.

Millal külmik välja vahetada?

Külmiku vahetamise vajadus tekib siis, kui remont ei ole enam majanduslikult mõistlik või varuosi ei ole võimalik hankida. Valdmetsa sõnul viitavad külmiku läbi minemisele mitmed märgid: «Külmik hakkab kindlasti läbi minema, kui müra on suurenenud. Ohu märgiks on ka see, kui toit ei püsi enam värskena, külmiku seintele hakkab tekkima veetilkasid või siis vastupidi, toit jäätub ja seintele tekib jääkiht. Samuti see, kui külmiku alt või ukse vahelt hakkab lekkima vett,» selgitab ToFix esindaja Karpo Valdmets.

Tuleohtlikkus ja ennetamine

Külmiku potentsiaalne tuleoht on murettekitav. Võimalikud tuleohu põhjustajad võivad olla elektrijuhtmed ja kehvad juhtmete kontaktid, mis tekitavad sädemeid ja süütavad külmiku taha tekkinud tolmu. Üle võib kuumeneda ka kompressor, kuid see on kaitstud ülekuumenemiskaitsmega. «Kompressor võib süttida ainult juhul, kui ülekuumenemiskaitse on rikkis ja ei rakendu,» lisab Valdmets.

Kuna külmik on igas majapidamises tavaline seade, puutuvad remonditöötajad nendega tihti kokku. «Põhilised probleemid, millega meie poole pöördutakse, on need, et külmik ei külmuta enam, kompressor ei tee enam häält või ei ole kapisisene temperatuur enam ühtlane,» selgitab Valdmets. Viimast viga põhjustab sageli rikkis õhuringlusventilaator.