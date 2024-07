Lõuna-Eestis võib oodata eriti ohtlikku ilma

Selle põhjustajaks on Poola kohal soojas ja väga niiskes õhumassis tekkinud madalrõhkkond, mille nimeks on Berliini vabaülikool pannud Kirsti. See süveneb kiiresti ja liigub Poolast edasi Leedu suunas. Vastu ööd jõuab süvenev madalrõhkkond Leedu-Läti piirile ja jääb sinna väheliikuvaks. Edasi kulgeb selle liikumine aeglaselt ida-kagu suunas. Eesti jääb pöörise sajusesse põhjaserva.