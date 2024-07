Lätit võib tabada üks ajaloo suurimaid üleujutusi

Prognoosid annavad teada, et pühapäeval hakkab edelast Läti territooriumi ületama aktiivne tsüklon, oodata on pikka ja tugevat vihma. Läti keskpiirkondades on alates pühapäeva hilisõhtust sadu ülitugev, samuti on kohati äikest oodata, vahendab Läti uudisteagentuur LETA.