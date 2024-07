Igor Taro: koalitsioonilepe pakub lõuna-eestlastele mitu head uudist

Kõige olulisema uuendatud koalitsioonilepingu lause leiab riigikaitse ja laiapindse julgeoleku peatükist: «Täiendavate kaitseinvesteeringutega hangime pika laskeulatusega relvasüsteeme ning vajalikku lahingumoona, et vajaduse korral hävitada Eesti julgeolekut ähvardav oht vaenlase territooriumil.»

Kindlasti meenub paljudele hiljutine diskussioon 1,6 miljardi eurose lünga üle meie kaitse-eelarves, mille algatasid kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm ja kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Kõige olulisem sealjuures polnud rahanumber, vaid Eesti kaitsmise kontseptsiooni muutumine tervikuna. Kui varem on Eesti kaitsmist palju aastaid harjutatud põhimõttel, et vaenlase vastu võideldakse Lõuna-Eestis riigipiiri ja Emajõe joone vahel, siis Ukrainas toimunu on pannud riigikaitset hoopis teise pilguga vaatama.