Sünoptik hoiatab Põlva- ja Tartumaa elanikke uue äikese eest

Samuti andis Kiitsak sealsamas teada, et Võrumaal Holstas asuv erailmajaam on mõõtnud 24 tunniga 130,8 mm vihma. Eilse kuupäeva sees tuli 13 mm ja täna 117,8 mm. "See on mõistagi üsna erakordne sademete hulk," tõdeb sünoptik ja lisab, et Eesti rekord on 148 mm 24 tunniga. See on mõõdetud Saaremaal Metskülas 4. juulil 1972.