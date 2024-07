Seadus peaks parandama vaesemate omavalitsuste toimetulekut

Niinimetatud Robin Hoodi seaduse eesmärk on vähendada regionaalset mahajäämust, aidates väljaspool suuremaid kasvupiirkondi asuvatel omavalitsustel tagada vajalikud avalikud teenused. Samuti on kaasnev eesmärk pärssida valglinnastumist, seda eelkõige Tallinna ja Tartu ümbruses.

„Suur osa meie tööealisi inimesi on kolinud Eesti suurematesse linnadesse ja nende ümbrusesse ning nendega koos on liikunud ära ka raha,“ kommenteeris regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. Seda ilmestab hästi fakt, et väljaspool Harjumaad ja Tartut on kahe kümnendi jooksul veerandi võrra vähenenud tööealiste ja laste arv ning samal ajal on suurenenud 14% võrra üle 65-aastaste arv.