VIDEOLUGU «Lootsin, et piir saab valmis ja siis on ilus ära minna.» Setomaa silmapaistvaim piirivalvur läks erru

«Ma olen ju kolm aastat üle pensioniea töötanud. See äramineku plaan oli ikkagi küps ja olemas. Päris välkotsust ma ei teinud ja keegi mind siit vägisi ka ära ei ajanud,» rääkis Suvi. «Ma lootsin, et piir saab valmis ja siis on ilus ära minna, aga ükskord saab aed valmis ja võibolla tahaks siis oodata, kuni kaamerad aiale saavad ja nii edasi ja nii edasi... Ma arvan, et praegu on kõige õigem aeg.»