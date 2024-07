Selgusid Võru suvise vollesarja parimad

Kaheksa etappi tõid mängima 167 eri vanuses võrkpallisõpra. Nende seas oli 62 meest, 55 naist, 25 poissi ja 25 tüdrukut, kes hooaja lõppedes kõik ka pingeritta said. Aga olulisem veel sellest pingereast oli see, et kõik soovijad said mängida palju põnevaid mänge ja erisugustes seltskondades, nagu tõdesid sarja korraldajad Võrumaa spordiliidust.