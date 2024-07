Ukraina poole asub teele kolme ühingu abikolonn

MTÜ Vaba Ukraina ja MTÜ SAB UA saadavad ühiselt tehtud kampaania käigus teele 75 FPV drooni ja ühe luuredrooni, mille valmistas Eesti kaitsetööstuse ettevõte KrattWorks. Need droonid lähevad koos paari autoga 48. ründepataljonile. Samas saadetakse Eesti vabatahtlike päästjate abiga Poltaava ja Harkivi päästjatele varustust bussiga, mis omakorda läheb 77. õhudessantbrigaadile. Väiksemaid masinaid on veel.

Ukraina sõjaväele on bussi vaja, kuna dessantväelased on praegu tihti rindel tekkivate aukude lappijad ja reaalselt paisatakse neid aeg-ajalt suurte vahemaade taha. Sel puhul on vaja suurt bussi sõdurite veoks, sest veoautosid Ukrainas väga ei olegi sõdurite transpordiks 200–300-kilomeetrisele teekonnale. Droonisaadetis on vaid üks osa pikemast projektist, mille käigus kogutakse raha lahingusse minevate droonide hankimiseks.