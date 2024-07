Äärmuslikud vihmavalingud valmistavad põllumeestele peavalu

«Ega see suur kogus korraga alla sadanud vihma põllumeestele head teinud,» tõdes Võru vallas asuva Roosu talu noorperemees Ivar Rosenberg. «Paduvihm on osa viljast pikali löönud. Näiteks tatrapõllul, mis oli enne väga heas seisus, on vili nüüd külili. Kuna tatral on valmimiseni veel aega, on karta, et see väga palju enam ennast püsti ei aja.»