Rain Epler: valitsuserakonnad loodavad rahva lühikesele mälule

Pärast valimisi on Reformierakonna juhtimisel kõik kiires tempos halvemaks läinud. Eesti majandus on juba kaks ja pool aastat languses, olles selle näitaja osas Euroopa kindel «liider». Riigieelarve miinus ja võlakoormus on jõudsalt kasvanud. Sellele vaatamata alustas valitsuskoalitsioon möödunud kevadel maksude ja muude koormiste kiirkorras tõstmise rallit ning nagu see suvi näitab, ei plaani seda kurssi muuta.

Koalitsioonipoliitikud loodavad sellele, et rahva mälu on lühike ja valitsejate teod unustatakse kiiresti. See lootus ei ole päris põhjendamatu, kuna varemgi on inimesed valinud tegelikkusele otsa vaatamise asemel kaunite valimislubaduste usaldamise tee. Selles valguses on hea meenutada, millise jutu toel Reformierakond viimatistel riigikogu valimistel väga hea tulemuse tegi.