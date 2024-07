Arved Breidaks: aitab hädaldamise olümpiast

Eelmisel nädalal ametisse saanud Michali valitsust on Reformierakonna võtmes hurjutatud, kuidas vanasti madalaid makse soosinud partei on nüüd hoopis jõuliselt neid tõstma hakanud. Sotsiaaldemokraadid seevastu teenisid ära osatamise, kuidas nende kaasosalusel tõsteatakse riigikaitse nimel käibemaksu ja inimeste tulumaksu, mis valusamalt vajutab just nende inimeste rahakotti, kellel see niigi on kõhnavõitu.