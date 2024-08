Septembris muutuvad käsipagasiga reisimise reeglid

Samas jäävad piirangud Tallinna lennujaamas endiselt leebemaks kui need olid enne uute läbivalgustusseadmete kasutusele võtmist. “Reisijal võib käsipagasis olla mistahes arv kuni 100-milliliitriseid vedelikuga anumaid ja need võivad paikneda üksteisest eraldi pagasi erinevates osades. Arvestama peab aga sellega, et samad vedelike mahupiirangud ei kehti veel kõigis lennujaamades, mistõttu võib juhtuda, et tagasilennul ei saa piiramatul hulgal vedelikuga anumaid käsipagasisse panna,“ ütles Tallinna lennujaamas julgestustegevuse eest vastutav G4Si lennundusosakonna juhataja Kristjan Saarik.