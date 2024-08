Veetase jõgedes võib lähiajal veelgi tõusta

Keskkonnaagentuuri Tartu hüdroloogia peaspetsialisti Tanel Tootsi sõnul on kõige märkimisväärsema koguse vett saanud Ahja jõe valgala, mille veetase ületas tänase seisuga 2023. aasta suure kevadise suurvee taset. „Enne seda oli vesi kõrgem 2013. aastal, mille kevadise veetasemeni (266 cm) on jäänud veel 20 cm. 1978. aasta augusti rekordist jääb puudu 30 cm," selgitas ta.

Kas uus rekord sünnib, sõltub lähiaja hoogsademete asukohast, mida on keeruline ennustada. Ülejäänud jõed nagu näiteks Piusa, Elva ja Porijõgi on tema sõnul just praegu oma tipu saavutanud ja hakkavad langema. Languse kiirus sõltub lähima kolme päeva hoogsadude asukohast ning intensiivsusest.