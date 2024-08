Ilmarändur toob nüüd maailma kodusele Põlvamaale

Hobused on muusikust maailmaränduril Roy Strideril kõik valged ja siniste silmadega. Neist esimene kannab Tiibeti nime, kusjuures see pole sugugi peremehe pandud.

Punkari, kirjaniku ja Vennaskonna muusiku Roy Striderina tuntuks saanud põlvalane ei sea enam oma elu ohtu mõnel lahingutandril või okupeeritud Tiibetis, vaid on keskendunud hobu- ja kanuumatkade korraldamisele Ahja lähedal asuvas esivanemate talus. Aga kui kas või riigikogu delegatsioon tahab ette võtta külaskäigu Indiasse dalai-laama juurde, on just tema see, kes nad sinna viib.