Anti Allas: täitsin Robin Hoodi seadusega ühe oma peamise soovi

Olen näiteks mõistnud, et Eesti piirkondade eripärad teevad raskeks ka riigi ühtse juhtimise. Võib ju tunduda, et näiteks Hiiumaa on vaene saar, aga tegelikkuses on paljud rikkad Harjumaa inimesed ennast sinna sisse kirjutanud. Seega Hiiumaa ei vaja tasandusfondi. Piirkondadel on ka üldisemalt väga erinevad mured ja vajadused, mistõttu on kõigile sobivaid seadusi keeruline teha.