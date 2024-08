Marjakasvatajad ja linnud võitlevad saagi pärast

Kui erksavärviline vili on kõrvuti tumedaga, siis Tartu ülikooli linnuökoloogia teaduri Marko Mägi sõnul võivad linnud eelistada silmapaistvamat, kuid lihtsalt värvi pärast kõhutäiest ei loobu.

Hapusid marju nad samuti ära ei põlga – musträstaparv võib aedniku tühjade põõsastega jätta paari tunniga. Tegemist on ka hallvaresele sobiliku suutäiega ja pole haruldane vaatepilt, kus väike puu on lindude raskuse all murdumise äärel.