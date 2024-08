Seakatk liigub laineharja poole

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumis arutati, kuidas võidelda sigade Aafrika katkuga (SAK). «Viirus on muutunud ohtlikumaks ja levib hästi, sest metssigade populatsioon on suurenenud. Võib öelda, et oleme teel laineharja poole, mis tähendab, et seakasvatajatel on taas kord tulemas keeruline aeg,» rääkis põllumajandus- ja toiduameti pea­direktor Urmas Kirtsi.