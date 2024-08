GALERII Võistlejad ujusid Lämmijärvel 20 meetrini Venemaa piirist

Toru kinnitas, et Eesti piirivalvet oli võistlusest eelnevalt teavitatud. «Nad ei teinud sellest probleemi, sest me ujusime ikkagi oma poole peal,» sõnas ta ning lisas, et piirivalvet kohapeal näha ei olnud. «Arvan samas, et Eesti pool informeeris ka Vene piirivalvet sellest sündmusest.»