Vello Jaska: tundub, et uue valitsusega oleme küll sattunud vihma käest räästa alla

Siinjuures aga tundub, et Eesti rahval on kindlustunne kaduma hakanud või suisa ära kadunud. Seda tõendab asjaolu, et äsja ametisse astunud valitsuse käimatõmbavaks jõuks on praeguse seisuga olnud vaid seni kehtinud maksude tõstmine ja uute kehtestamine. Opositsioonilise Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu nimetas uut valitsust äsja sõlmitud koalitsioonileppele tuginedes endiseks vanaks maksutõusude valitsuseks.